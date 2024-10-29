Зои Кравиц, Дейв Баутиста и Ченнинг Татум снимутся в «Банде „Альфа“» братьев Зеллнер

Дейв Баутиста («Стражи Галактики»), Стивен Ен («Грызня»), Зои Кравиц («Бэтмен»), Леа Сейду («Жизнь Адель»), Райли Кио («Дейзи Джонс и the Six») и Ченнинг Татум («Супер Майк!») присоединились к актерскому составу «Банды „Альфа“» Дэвида и Натана Зеллнеров, передает Variety.
В центре сюжета картины, в которой также снимается Кейт Бланшетт, — группа инопланетных захватчиков, посланных покорить Землю.
«Замаскировавшись под вооруженную и опасную банду байкеров 1950-х годов, они не проявляют милосердия… пока не заражаются самой токсичной и заразной человеческой болезнью — эмоциями», — говорится в описании. Релизом ленты займется компания MK2 Films. Съемки запланированы на весну 2025 года.
Братья Зеллнер ранее сняли «Лохматые предки», нашумевшую абсурдистскую комедию с Джесси Айзенбергом и Райли Кио в главных ролях, которая стала главной темой кинофестиваля «Сандэнс» в этом году.