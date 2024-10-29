Ватикан показал своего аниме-маскота. Им стала девочка по имени Луче

Ватикан показал аниме-маскота, который станет символом 2025 года. Об этом сообщает Catholic News Agency.

Талисманом стала девочка по имени Луче, что в переводе с итальянского означает «свет». С ее помощью Ватикан планирует привлечь молодежь к вере и связать государство с поп-культурой.

«Одетая в желтый дождевик, испачканные грязью ботинки и крест паломника, Луче выполняет свою миссию — ведет молодых паломников к надежде и вере со своим верным псом Сантино рядом. В ее глазах мерцают ракушки, напоминая о раковине гребешка на Камино-де-Сантьяго, эмблеме паломнического путешествия», — описывается талисман.

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Маскот дебютирует на этой неделе на итальянском съезде комиксов, видеоигр и фэнтези Lucca Comics and Games, на котором Управление Ватикана по евангелизации организует пространство, посвященное «Луче и друзьям».