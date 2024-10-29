Ватикан показал своего аниме-маскота. Им стала девочка по имени Луче

Сегодня / 03:56
Пенелопа Крус сыграет вместе с Джонни Деппом в фильме «Дневной пьяница»
Сегодня / 16:45
Вооруженные грабители украли из «Пятерочки» 25 пачек сливочного масла
Сегодня / 16:10
В Сочи обнаружили тело блогерки Кристины Рэй
Сегодня / 15:54
Уилльям Х.Мейси сыграет в «Бегущем человеке» Эдгара Райта
Сегодня / 15:22
Зои Кравиц, Дейв Баутиста и Ченнинг Татум снимутся в «Банде „Альфа“» братьев Зеллнер
Сегодня / 14:15
В Лондоне неизвестный украл 22 тонны премиального чеддера на 38 млн рублей
Сегодня / 14:13
Госдума приняла закон, признающий иностранное гражданство отягчающим фактором
Сегодня / 13:12
В Мексике случайно обнаружили крупнейший город майя
Сегодня / 12:40
В мире на 30% сократилась популяция ежей за 10 лет
Сегодня / 12:28
«Я очень сильно тебя люблю»: Адель опубликовала трогательный пост после встречи с Селин Дион
Сегодня / 12:04
В «Войне рохирримов» использовали голос Кристофера Ли, записанный для трилогии «Хоббита»
Сегодня / 11:23
Пи Дидди обвинили в изнасиловании 10-летнего мальчика в новом иске
Сегодня / 10:50
Ник Офферман сыграет профессионального рестлера в сериале «У Марго проблемы с деньгами»
Сегодня / 10:15
В Ангарске цирковая пантера напала на трехлетнего мальчика
Сегодня / 10:05
«Тогда я не был готов»: Кристофер Нолан предлагал Хоакину Фениксу сыграть Джокера в «Темном рыцаре»
Сегодня / 09:02
Умер режиссер-авангардист Пол Моррисси. Он работал над фильмами вместе с Энди Уорхолом
Сегодня / 03:12
В Нью-Йорке обнаружили ранее неизвестный вальс композитора Фредерика Шопена
Сегодня / 02:37
Оливия Уайлд и Гаэль Гарсия Берналь снимутся в психологическом триллере «Холм обезьян»
Сегодня / 01:36
Deadline: Дэвид Финчер снимет англоязычный сериал по мотивам «Игры в кальмара» в 2025 году
Сегодня / 00:30
В Коми с фермы сбежал страус Вася. Его уже два дня ищут в местных лесах
Вчера / 23:22
Стилистка Оля Слово рассказала, что судилась со сталкером. Он поселился рядом с ней и угрожал убить
Вчера / 22:21
В Пермском крае школьник получил ранение в висок на уроке безопасности и защиты Родины
Вчера / 21:22
В Петербурге мужчину оштрафовали на 300 тысяч рублей на призыв «посадить на кол» Геннадия Зюганова
Вчера / 20:42
Режиссер «Скинемаринка» снимет хоррор для A24
Вчера / 20:25
Колман Доминго появился в тизере триллера «Безумие»
Вчера / 19:53
В Тбилиси началась акция протеста против итогов парламентских выборов
Вчера / 19:24
В Лондоне похитили 22 тонны элитного сыра чеддер стоимостью почти 40 миллионов рублей
Вчера / 18:20
Адель призналась, что оглохла на одно ухо из‑за бактериальной инфекции
Вчера / 18:06
Энтони Хопкинс и Ума Турман вошли в актерский состав «Домработницы» Ричарда Эйра
Вчера / 18:02
Россиянке грозит до десяти лет по экстремистской статье за организацию закрытых гей-вечеринок
Вчера / 17:31
Эрик тен Хаг покинул пост тренера «Манчестер Юнайтед»
Вчера / 17:19
Китаянка впала в ступор и перестала есть после выговора от начальника
Вчера / 17:11
В Индии миллиардер оставил более 100 млн долларов своей собаке
Вчера / 17:02
Исследование: средний возраст бездомных на 19 лет меньше остальных россиян
Обновлено вчера в 15:59
Инстасамка станет новой солисткой «Ленинграда»

Ватикан показал своего аниме-маскота. Им стала девочка по имени Луче

Сегодня в 15:12
Фото: Vatican Media

Ватикан показал аниме-маскота, который станет символом 2025 года. Об этом сообщает Catholic News Agency.

Талисманом стала девочка по имени Луче, что в переводе с итальянского означает «свет». С ее помощью Ватикан планирует привлечь молодежь к вере и связать государство с поп-культурой.

«Одетая в желтый дождевик, испачканные грязью ботинки и крест паломника, Луче выполняет свою миссию — ведет молодых паломников к надежде и вере со своим верным псом Сантино рядом. В ее глазах мерцают ракушки, напоминая о раковине гребешка на Камино-де-Сантьяго, эмблеме паломнического путешествия», — описывается талисман.

1/4
© Vatican Media
2/4
© Vatican Media
3/4
© Vatican Media
4/4
© Vatican Media

Маскот дебютирует на этой неделе на итальянском съезде комиксов, видеоигр и фэнтези Lucca Comics and Games, на котором Управление Ватикана по евангелизации организует пространство, посвященное «Луче и друзьям».

Еще Луче станет лицом павильона Папского Престола на выставке Expo 2025 в Осаке. Она будет представлять тему павильона Ватикана «Красота дарит надежду» наряду с картиной Караваджо «Погребение Христа».

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами