«Яндекс Музыка» объявила о партнерстве с шоу «Звездные танцы» на ТНТ

В «Звездных танцах» появятся артисты, треки которых взлетели благодаря системе рекомендаций сервиса, — bearwolf, группа «Комната культуры», Polnalyubvi, а также дуэт Nemiga. Исполнители поучаствуют в шоу в разнообразных амплуа, для некоторых из них появление в федеральном эфире станет дебютным в их музыкальной карьере. Их треки прозвучат в танцевальных постановках. Под них станцуют Ольга Серябкина, Евгения Медведева, Карина Нигай, а также профессиональные танцоры Алексей Мечетный, Виталий Савченко и Ильдар Гайнутдинов.