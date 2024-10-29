«Яндекс Музыка» объявила о партнерстве с шоу «Звездные танцы» на ТНТ

«Яндекс Музыка» объявила о стратегическом партнерстве со «Звездными танцами» на ТНТ. Сотрудничество с телеканалом продолжит инициативу сервиса по поддержке талантливых исполнителей.
В «Звездных танцах» появятся артисты, треки которых взлетели благодаря системе рекомендаций сервиса, — bearwolf, группа «Комната культуры», Polnalyubvi, а также дуэт Nemiga. Исполнители поучаствуют в шоу в разнообразных амплуа, для некоторых из них появление в федеральном эфире станет дебютным в их музыкальной карьере. Их треки прозвучат в танцевальных постановках. Под них станцуют Ольга Серябкина, Евгения Медведева, Карина Нигай, а также профессиональные танцоры Алексей Мечетный, Виталий Савченко и Ильдар Гайнутдинов.
Bearwolf
Nemiga
Polnalyubvi
«Комната культуры»
«Как self-made-артисту мне важна дополнительная поддержка творчества. И мне очень приятно, что талантливые танцоры выбирают мои песни для своих постановок в шоу», — говорит артистка Polnalyubvi.
Премьера шоу состоится 3 ноября, в 21.30.