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В Лондоне неизвестный украл 22 тонны премиального чеддера на 38 млн рублей

Сегодня в 14:15
Фото: Daniela Paola Alchapar/Unsplash

В Лондоне неизвестный украл 22 тонны премиального чеддера. Об этом сообщает Associated Press.

Компания Neal’s Yard Dairy обратилась в полицию, после того как к ним пришел мошенник, выдававший себя за оптового дистрибьютора крупного французского ретейлера.

Ему удалось украсть почти 1000 головок сыра в тканевой упаковке от трех производителей: Hafod Welsh Organic Cheddar, Westcombe Cheddar и Pitchfork Cheddar.

«Высокая денежная стоимость этих сыров, вероятно, сделала их особой мишенью для воров», — говорится в заявлении компании. Общая стоимость ущерба оценивается в 300 тыс. фунтов (около 390 тыс. долларов, или 38 млн рублей).

Директор компании заявил, что, чтобы сделать этот сыр, было потрачено много сил, так как он выдерживается от 12 до 18 месяцев. «Мы опустошены. То, что его украли… это просто ужасно», — сказал Том Калвер.

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