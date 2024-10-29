Госдума приняла закон, признающий иностранное гражданство отягчающим фактором

Госдума приняла закон, по которому совершение преступления нелегальным мигрантом признается отягчающим обстоятельством, передает «Коммерсант».
Документ приняли вместе с другой поправкой, ужесточающей наказание за организацию незаконной миграции. Теперь за подобные нарушения будут наказывать сроками от 8 до 15 лет и штрафами от 3 млн до 5 млн рублей.
Согласно инициативе, за организацию нелегальной миграции с использованием поддельных документов будет грозить от 5 до 10 лет тюрьмы и штраф до 1 млн рублей. Таким же образом будут наказывать за нарушение, совершенное с использованием служебного положения.
Депутаты также приняли законы о внесудебной блокировке сайтов с незаконными услугами миграции и введении исключительного права госучреждений проводить экзамены для мигрантов.
В сентябре первый замминистра внутренних дел Александр Горовой рассказал о создании в России реестра иностранцев, незаконно находящихся в стране. После внесения в реестр иностранцы не смогут управлять транспортными средствами, пользоваться банковскими услугами, заключать и расторгать браки, регистрировать собственность, оформлять детей в детские сады и школы. Он заработает с февраля 2025-го.