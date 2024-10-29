Госдума приняла закон, признающий иностранное гражданство отягчающим фактором

Сегодня / 03:56
Пенелопа Крус сыграет вместе с Джонни Деппом в фильме «Дневной пьяница»
Сегодня / 14:15
В Лондоне неизвестный украл 22 тонны премиального чеддера на 38 млн рублей
Сегодня / 13:12
В Мексике случайно обнаружили крупнейший город майя
Сегодня / 12:40
В мире на 30% сократилась популяция ежей за 10 лет
Сегодня / 12:28
«Я очень сильно тебя люблю»: Адель опубликовала трогательный пост после встречи с Селин Дион
Сегодня / 12:04
В «Войне рохирримов» использовали голос Кристофера Ли, записанный для трилогии «Хоббита»
Сегодня / 11:23
Пи Дидди обвинили в изнасиловании 10-летнего мальчика в новом иске
Сегодня / 10:50
Ник Офферман сыграет профессионального рестлера в сериале «У Марго проблемы с деньгами»
Сегодня / 10:15
В Ангарске цирковая пантера напала на трехлетнего мальчика
Сегодня / 10:05
«Тогда я не был готов»: Кристофер Нолан предлагал Хоакину Фениксу сыграть Джокера в «Темном рыцаре»
Сегодня / 09:02
Умер режиссер-авангардист Пол Моррисси. Он работал над фильмами вместе с Энди Уорхолом
Сегодня / 03:12
В Нью-Йорке обнаружили ранее неизвестный вальс композитора Фредерика Шопена
Сегодня / 02:37
Оливия Уайлд и Гаэль Гарсия Берналь снимутся в психологическом триллере «Холм обезьян»
Сегодня / 01:36
Deadline: Дэвид Финчер снимет англоязычный сериал по мотивам «Игры в кальмара» в 2025 году
Сегодня / 00:30
В Коми с фермы сбежал страус Вася. Его уже два дня ищут в местных лесах
Вчера / 23:22
Стилистка Оля Слово рассказала, что судилась со сталкером. Он поселился рядом с ней и угрожал убить
Вчера / 22:21
В Пермском крае школьник получил ранение в висок на уроке безопасности и защиты Родины
Вчера / 21:22
В Петербурге мужчину оштрафовали на 300 тысяч рублей на призыв «посадить на кол» Геннадия Зюганова
Вчера / 20:42
Режиссер «Скинемаринка» снимет хоррор для A24
Вчера / 20:25
Колман Доминго появился в тизере триллера «Безумие»
Вчера / 19:53
В Тбилиси началась акция протеста против итогов парламентских выборов
Вчера / 19:24
В Лондоне похитили 22 тонны элитного сыра чеддер стоимостью почти 40 миллионов рублей
Вчера / 18:20
Адель призналась, что оглохла на одно ухо из‑за бактериальной инфекции
Вчера / 18:06
Энтони Хопкинс и Ума Турман вошли в актерский состав «Домработницы» Ричарда Эйра
Вчера / 18:02
Россиянке грозит до десяти лет по экстремистской статье за организацию закрытых гей-вечеринок
Вчера / 17:31
Эрик тен Хаг покинул пост тренера «Манчестер Юнайтед»
Вчера / 17:19
Китаянка впала в ступор и перестала есть после выговора от начальника
Вчера / 17:11
В Индии миллиардер оставил более 100 млн долларов своей собаке
Вчера / 17:02
Исследование: средний возраст бездомных на 19 лет меньше остальных россиян
Обновлено вчера в 15:59
Инстасамка станет новой солисткой «Ленинграда»
Вчера / 15:46
В Россию из Польши пытались ввезти 16,5 кг наркотиков под видом стирального порошка
Вчера / 15:46
Коллекцию личных вещей и реквизита Лоренса Оливье продадут на аукционе в Лос-Анджелесе
Вчера / 15:38
Bloomberg: в Европе 40 тыс. преждевременных смертей ежегодно связаны с влиянием газовых плит
Вчера / 14:49
Жерар Депардье попросил отложить суд по делу о домогательствах из‑за проблем со здоровьем
Вчера / 14:38
В России экранизируют «Плутонию» Владимира Обручева

Госдума приняла закон, признающий иностранное гражданство отягчающим фактором

Сегодня в 14:13
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Госдума приняла закон, по которому совершение преступления нелегальным мигрантом признается отягчающим обстоятельством, передает «Коммерсант».

Документ приняли вместе с другой поправкой, ужесточающей наказание за организацию незаконной миграции. Теперь за подобные нарушения будут наказывать сроками от 8 до 15 лет и штрафами от 3 млн до 5 млн рублей.

Согласно инициативе, за организацию нелегальной миграции с использованием поддельных документов будет грозить от 5 до 10 лет тюрьмы и штраф до 1 млн рублей. Таким же образом будут наказывать за нарушение, совершенное с использованием служебного положения.

Депутаты также приняли законы о внесудебной блокировке сайтов с незаконными услугами миграции и введении исключительного права госучреждений проводить экзамены для мигрантов.

В сентябре первый замминистра внутренних дел Александр Горовой рассказал о создании в России реестра иностранцев, незаконно находящихся в стране. После внесения в реестр иностранцы не смогут управлять транспортными средствами, пользоваться банковскими услугами, заключать и расторгать браки, регистрировать собственность, оформлять детей в детские сады и школы. Он заработает с февраля 2025-го.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами