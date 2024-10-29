В Мексике случайно обнаружили крупнейший город майя

Аспиранты университета Тулейн в США случайно обнаружили огромный город майя в Мексике спустя столетия после того, как он затерялся под зарослями джунглей. Об этом сообщает Би-би-си.

На территории поселения, размеры которого уступают лишь самому большому городу майя Калакмулю, нашли пирамиды, спортивные арены, каналы, соединяющие районы, и амфитеатры.

Один из археологов наткнулся на объект, когда искал информацию в интернете. «Я был на 16-й странице поиска гугла и нашел лазерную съемку, проведенную мексиканской организацией для мониторинга окружающей среды», — объяснил аспирант Люк Олд-Томас.

Это была лидарная съемка — метод дистанционного зондирования, который запускает тысячи лазерных импульсов с самолета и составляет карту объектов под землей, используя время, которое требуется свету, чтобы вернуться.

Олд-Томас обработал данные с помощью археологических методов и увидел то, что другие упустили — огромный древний город, который, возможно, был домом для 30–50 тыс. человек в период своего расцвета с 750 по 850 год нашей эры.

Город назвали Валерианой в честь близлежащей лагуны. По словам профессора Марчелло Кануто, соавтора исследования, находка помогает изменить западное представление о том, что тропики были местом «гибели цивилизаций». Напротив, эта часть света была домом для богатых и сложных культур, объясняет он.

По словам археологов, Валериана, «обладающая признаками столицы», «спрятана у всех на виду», так как находится всего в 15 минутах ходьбы от крупной дороги в районе Кспуджил, где сейчас живет в основном народ майя. Фотографий затерянного города не существует, потому что «никто никогда там не бывал», хотя местные жители могли подозревать, что под насыпями земли находятся руины.