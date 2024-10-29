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В мире на 30% сократилась популяция ежей за 10 лет

Сегодня в 12:40
Фото: Piotr Łaskawski/Unsplash

Международный союз охраны природы (МСОП) заявил, что ежи находятся под угрозой исчезновения после того, как за последнее десятилетие их численность сократилась не менее чем на 30% на большей части их ареала. Об этом сообщает The Guardian.

Раньше ежи были в списке «вызывающие наименьшую озабоченность», но теперь их численность уменьшается из‑за развития городов, интенсивного земледелия и дорог, которые раздробили их среду.

Популяция также страдает от столкновений с автомобилями, использования пестицидов и плохого ухода за домашними садами. Пестициды убивают насекомых, которыми питаются ежи, а также могут отравить их самих.

«Текущие данные демонстрируют опасное снижение численности ежей. Пока еще есть возможности предотвратить дальнейшее сокращение и стабилизировать численность этого вида», — сказала представительница МСОП Эби Газзард.

Общество защиты млекопитающих призвало людей заботиться о ежах, занимаясь садоводством с учетом особенностей дикой природы. В организации предложили оставить небольшие зазоры в заборах, чтобы ежи могли перемещаться между садами, а также создать укрытия в виде куч бревен.

«Часто можно услышать, что ежей не видят так часто, как раньше. Надежда только на то, что чем больше ежи будут превращаться в далекое детское воспоминание, тем больше мы начнем действовать, чтобы вернуть это воспоминание к жизни», — отметил пресс-секретарь Общества защиты млекопитающих Хоуп Нотхелфер.

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