В мире на 30% сократилась популяция ежей за 10 лет

Международный союз охраны природы (МСОП) заявил, что ежи находятся под угрозой исчезновения после того, как за последнее десятилетие их численность сократилась не менее чем на 30% на большей части их ареала. Об этом сообщает The Guardian.
Раньше ежи были в списке «вызывающие наименьшую озабоченность», но теперь их численность уменьшается из‑за развития городов, интенсивного земледелия и дорог, которые раздробили их среду.
Популяция также страдает от столкновений с автомобилями, использования пестицидов и плохого ухода за домашними садами. Пестициды убивают насекомых, которыми питаются ежи, а также могут отравить их самих.
«Текущие данные демонстрируют опасное снижение численности ежей. Пока еще есть возможности предотвратить дальнейшее сокращение и стабилизировать численность этого вида», — сказала представительница МСОП Эби Газзард.
Общество защиты млекопитающих призвало людей заботиться о ежах, занимаясь садоводством с учетом особенностей дикой природы. В организации предложили оставить небольшие зазоры в заборах, чтобы ежи могли перемещаться между садами, а также создать укрытия в виде куч бревен.
«Часто можно услышать, что ежей не видят так часто, как раньше. Надежда только на то, что чем больше ежи будут превращаться в далекое детское воспоминание, тем больше мы начнем действовать, чтобы вернуть это воспоминание к жизни», — отметил пресс-секретарь Общества защиты млекопитающих Хоуп Нотхелфер.