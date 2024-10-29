«Я очень сильно тебя люблю»: Адель опубликовала трогательный пост после встречи с Селин Дион

Адель опубликовала трогательный пост после эмоциональной встречи с Селин Дион на концерте в резиденции «Колизей» в Лас-Вегасе.

«Я выступаю в „Колизее“ Селин Дион уже почти 2 года. Осталось 4 недели! Это была единственная площадка, на которой я хотела выступать в Вегасе, потому что она была построена для нее», — написала певица.

Адель отметила, что у нее есть фотография Дион рядом со сценой, к которой она прикасается, прежде чем начать выступление. Поэтому для певицы стало сюрпризом появление Дион на концерте.

В своем посте Адель также обратилась к Дион, сказав ей: «Я очень сильно тебя люблю. Словами не передать, что ты значишь для меня, что значит твой приход на мое шоу, не говоря уже о том, что я чувствую, когда вижу тебя снова в твоем дворце с твоей прекрасной семьей. Это была такая честь. Спасибо тебе огромное».