В «Войне рохирримов» использовали голос Кристофера Ли, записанный для трилогии «Хоббита»

Сарумана в предстоящем аниме «Властелин колец: Война рохирримов» озвучили голосом Кристофера Ли с помощью записей, сделанных более 10 лет назад. Об этом сценаристка оригинальной трилогии и давний коллаборатор Питера Джексона Филиппа Бойенс рассказала на конференции New York Comic Con.

По ее словам, создатели анимационного проекта получили разрешение у вдовы актера Гитте Ли на использование его монологов, не вошедших в трилогию «Хоббита». Бойенс призналась, что они рассматривали вариант привлечения актера с похожим голосом, но в итоге им удалось воспользоваться репликами легендарного исполнителя роли Сарумана.

Действие картины будет происходить до событий трилогий «Властелина колец» и «Хоббита». Саруман, о котором пойдет речь в «Войне рохирримов», предстанет совсем другим персонажем — мудрым белым волшебником, которого считают союзником людей.

Премьера анимированного проекта состоится 13 декабря. Он расскажет о крепости Хельмовой Пади и ее создателе Хельме Молоторуком, короле Рохана. Главных героев озвучили Брайан Кокс, Миранда Отто, Шон Дули, Люк Паскуалино, Лоррейн Эшборн и Джанин Дувицки. В августе Warner Bros. поделилась первым трейлером аниме.