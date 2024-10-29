Ник Офферман сыграет профессионального рестлера в сериале «У Марго проблемы с деньгами»

Актер появится на экране вместе с ранее объявленными Эль Фэннинг, Николь Кидман и Мишель Пфайффер. Восьмисерийное шоу основано на одноименном романе Руфи Торп, опубликованном в июне. Сценарий шоу напишет Дэвид Э.Келли («Любовь и смерть», «Девять совсем незнакомых людей», «Большая маленькая ложь»).

В центре сюжета — Марго Миллет (Фэннинг), дочь официантки Hooters (Пфайффер) и бывшего профессионального рестлера (Офферман). Чтобы справиться с долгами 20-летняя безработная мать-одиночка заводит аккаунт в OnlyFans. Когда в ее жизнь возвращается отец, она начинает использовать его опыт из мира рестлинга в своих видео на онлайн-платформе, что приводит к неожиданному успеху.