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Ник Офферман сыграет профессионального рестлера в сериале «У Марго проблемы с деньгами»

Сегодня в 10:50
Фото: кадр из сериала «Программисты»/FX Productions

Звезда «Парков и зон отдыха» Ник Офферман вошел в актерский состав предстоящего сериала Apple TV+ «У Марго проблемы с деньгами», сообщает Variety.

Актер появится на экране вместе с ранее объявленными Эль Фэннинг, Николь Кидман и Мишель Пфайффер. Восьмисерийное шоу основано на одноименном романе Руфи Торп, опубликованном в июне. Сценарий шоу напишет Дэвид Э.Келли («Любовь и смерть», «Девять совсем незнакомых людей», «Большая маленькая ложь»).

В центре сюжета — Марго Миллет (Фэннинг), дочь официантки Hooters (Пфайффер) и бывшего профессионального рестлера (Офферман). Чтобы справиться с долгами 20-летняя безработная мать-одиночка заводит аккаунт в OnlyFans. Когда в ее жизнь возвращается отец, она начинает использовать его опыт из мира рестлинга в своих видео на онлайн-платформе, что приводит к неожиданному успеху.

Ранее стало известно, что Офферман появится в предстоящем сериале Netflix «Смерть от молнии», который расскажет об убийстве президента США Джеймса Гарфилда (Майкл Шеннон) Чарльзом Гито (Мэттью МакФэдьен).

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