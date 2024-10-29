Пи Дидди обвинили в изнасиловании 10-летнего мальчика в новом иске

Шона Дидди Комбса обвинили в изнасиловании 10-летнего мальчика. Deadline опубликовал детали нового иска против рэпера.

В документе подробно описывается изнасилование ребенка в гостиничном номере на Манхэттене в 2005 году. Согласно иску, родители мальчика пытались помочь ему сделать карьеру и наняли консультанта по музыкальной индустрии, который порекомендовал им прилететь из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, чтобы встретиться с представителями индустрии.

Во время поездки консультант договорился о встрече Комбса с мальчиком для «прослушивания». Перед тем как встретиться с семьей, рэпер, как утверждается, захотел увидеться с ребенком наедине.

Консультант отвел мальчика в номер Пи Дидди в отеле и ушел. Мальчик исполнил несколько рэп-треков для Комбса, который сказал ему, что может «сделать его звездой», и спросил, насколько сильно он этого хочет. «Истец ответил, как и любой десятилетний ребенок, что он сделал бы все», — говорится в иске.

После этого помощник рэпера дал мальчику газировку, после которой он почувствовал себя «немного странно». По мнению адвоката, в напитке были наркотики. Когда ребенок допил напиток, Комбс велел ему подойти ближе и толкнул его, сказав что‑то вроде: «Иногда приходится делать то, чего не хочется».

В документе утверждается, что Пи Дидди обнажил свой пенис и велел мальчику поцеловать его. После отказа рэпер заставил его заняться оральным сексом. Ребенок потерял сознание, а когда пришел в себя, почувствовал боль в анусе и ягодицах.

Когда мальчик заплакал, он сказал, что хочет увидеть своих родителей, на что Комбс ответил, что если он кому‑нибудь расскажет, то причинит боль его родителям. Однако позже ребенок рассказал своей семье о произошедшем, но никто так и не обратился к властям, опасаясь, что Комбс выполнит свои угрозы.

Пи Дидди арестовали 17 сентября. В обвинительном заключении прокуроры утверждают, что с 2008 года рэпер был частью преступной организации, которая занималась секс-торговлей, принудительным трудом, похищениями, поджогами, взяточничеством, препятствованием правосудию и другими преступлениями.

Его также обвинили в том, что он использовал свою бизнес-империю в качестве преступного сообщества, чтобы скрыть предполагаемое насилие над женщинами на мероприятиях, которые Комбс называл Freak Offs.