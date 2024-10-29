«Тогда я не был готов»: Кристофер Нолан предлагал Хоакину Фениксу сыграть Джокера в «Темном рыцаре»

Хоакин Феникс рассказал, что Кристофер Нолан приглашал его сыграть Джокера в «Темном рыцаре».

«Я помню, что разговаривал с Крисом Ноланом о „Темном рыцаре“, и по какой‑то причине этого не произошло. Это был один из тех моментов, когда спрашиваешь себя: „Что во мне не так?“

И дело даже не во мне самом. Есть что‑то другое. Другой человек, который собирается сделать это… Я не могу представить, что случилось бы, если бы Хит Леджер не сыграл в том фильме, верно?», — поделился Феникс.

Актер отметил, что точно не помнит контекст разговора с режиссером, однако тогда он почувствовал, что не должен соглашаться на роль Джокера. «Возможно, и Нолан подумал обо мне: „Он не тот парень“», — сказал Феникс.

Хит Леджер сыграл Джокера в фильме Нолана 2008 года, который посмертно принес ему премию «Оскар». Феникс также получил «Оскар» за роль Джокера в фильме 2019 года.