В Ангарске цирковая пантера напала на трехлетнего мальчика

В городе Ангарск Иркутской области пантера из передвижного цирка набросилась на трехлетнего мальчика. Об этом сообщило областное управление СК в официальном телеграм-канале.

По информации ведомства, 28 октября местный житель привел своего трехлетнего сына в частный передвижной цирк, чтобы сфотографироваться с пантерой. «В ходе фотосъемки животное набросилось на ребенка, в результате чего мальчик с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение», — сказано в сообщении.