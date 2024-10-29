В Ангарске цирковая пантера напала на трехлетнего мальчика

В городе Ангарск Иркутской области пантера из передвижного цирка набросилась на трехлетнего мальчика. Об этом сообщило областное управление СК в официальном телеграм-канале.
По информации ведомства, 28 октября местный житель привел своего трехлетнего сына в частный передвижной цирк, чтобы сфотографироваться с пантерой. «В ходе фотосъемки животное набросилось на ребенка, в результате чего мальчик с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение», — сказано в сообщении.
В СК отметили, что возбудили по факту произошедшего уголовное дело по статье об оказании услуг, предназначенных для детей, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК).
Телеграм-канал Shot утверждает, что инцидент произошел в цирке «Дикий драйв». Сотрудники цирка заявили, что пантеры у них нет, несмотря на то, что на официальном сайте есть снимок такого животного.
По их словам, пантеру продали несколько месяцев назад. «Вся эта ситуация — фейк! Возможно, это проделки конкурентов или зоозащитников», — сказали представители цирка.