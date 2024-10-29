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Умер режиссер-авангардист Пол Морриси. Он работал над фильмами вместе с Энди Уорхолом

Сегодня в 09:02
Фото: Jack Mitchell/Getty Images

В возрасте 86 лет умер режиссер-авангардист Пол Морриси, который работал над фильмами Энди Уорхола. Постановщик скончался от пневмонии в одной из больниц Манхэттена, сообщает The New York Times.

Уорхол и Моррисси впервые встретились в 1965 году, когда художник стал работать над экспериментальным кино в своем лофте, названном «Фабрикой».

Вместе они сняли несколько малобюджетных фильмов меньше чем за 10 000 долларов. Наибольшего коммерческого успеха достигла трилогия с участием друга Уорхола Джо Даллесандро — «Плоть», «Мусор» и «Жара».

Среди других известных работ Морриси были «Тело для Франкенштейна», «Кровь для Дракулы», «Женщины в бунте», «Смешанная кровь», «Спайк из Бенсонхерста», «Собака Баскервилей», пародия на Шерлока Холмса с Дадли Муром и Питером Куком в главных ролях, а также «Новости из ниоткуда» 2010 года (это последний фильм режиссера).

Моррисси также был соучредителем журнала Interview и руководил The Velvet Underground. Одноименный дебютный альбом группы с участием немецкой певицы Нико в нескольких треках привел в замешательство лейбл Verve Records, который отложил выпуск диска более чем на год. С обложкой, на которой был изображен банан работы Уорхола, пластинка едва попала в Billboard 200 в 1967 году, но впоследствии стала одним из самых известных и влиятельных альбомов рок-музыки.

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