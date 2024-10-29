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Пенелопа Крус сыграет вместе с Джонни Деппом в фильме «Дневной пьяница»

Сегодня в 03:56
Кадр: New Line Cinema

Испанская актриса Пенелопа Крус («Вики Кристина Барселона», «Ванильное небо») и американский актер Джонни Депп («Эдвард Руки-ножницы», «Пираты Карибского моря») снимутся в фильме «Дневной пьяница» («Day Drinker»). Об этом сообщил Deadline.

Картину поставит режиссер Марк Уэбб, создатель «Нового Человека-паука» и «500 дней лета». Она расскажет о встрече бармена круизного корабля и таинственного любителя выпить, их неожиданной связи и невольном попадении в криминальную среду.

О проекте впервые стало известно в марте. Тогда утверждалось, что главная женская роль в фильме достанется звезде «Эйфории» и «Рассказа служанки» Сидни Суини. Прикреплена ли она по-прежнему к проекту, неясно.

«Day Drinker» выпустят студия Lionsgate и продакшн-компания 30West. Продюсерами ленты будут Бэзил Иваник из Thunder Road и Эрика Ли, известная по франшизе «Джон Уик». Также над картиной поработают Адам Колбреннер и Зак Дин. Последний будет одновременно сценаристом и продюсером фильма.

Для Деппа «Дневной пьяница» станет первым крупным студийным проектом после громкого судебного процесса против его экс-супруги Эмбер Херд. Последним масштабным релизом для актера был фильм «Фантастические твари: Преступления Гриндевальда» в 2018 году.

С тех пор Депп успел сняться в ленте «Жанна Дюбарри», независимых «В ожидании варваров» и «Великом», отправиться в музыкальный тур, распродать коллекцию своих живописных работ и открыть выставку в Нью-Йорке.

Кроме того, артист перезапустил свою режиссерскую карьеру и представил байопик художника Амедео Модильяни. В ближайшее время он обещает появиться в образе Сатаны в новом фильме Терри Гиллиама. Не исключено, что он вернется и к культовой роли Джека Воробья.

Депп уже снимался с Пенелопой Крус в трех фильмах. В 2001 году они выпустили на экран драму «Кокаин», в которой сыграли главные роли. В 2011 году Крус появилась в одной из частей франшизы «Пираты Карибского моря». Наконец, в 2017 году актеры участвовали в экранизации «Убийства в Восточном экспрессе» Кеннета Браны.

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