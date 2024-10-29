В Нью-Йорке обнаружили ранее неизвестный вальс композитора Фредерика Шопена

В Нью-Йорке Робинсон МакКлеллан, куратор Библиотеки и музея Моргана, обнаружил в коллекции институции на Мэдисон-авеню ноты неизвестного ранее вальса композитора Фредерика Шопена. Об этом сообщил The New York Times.

Мужчина нашел пожелтевший от времени нотный листок с коротким произведением на 24 музыкальных такта (48 с учетом повтора). Сверху сочинение было подписано фамилией одного из самых успешных композиторов XIX века.

Поскольку почерк Шопена был весьма узнаваем, МакКлеллан решил проверить подлинность артефакта. Анализ бумаги и чернил, а также изучение почерка и музыкального стиля композиции подтвердили, что в музее — забытый вальс знаменитого польского музыканта.

Подобные находки историки не делали более полувека. По мнению специалистов, Шопен написал найденный вальс между 1830 и 1835 годами в возрасте 20 с небольшим лет.

Произведение, как считают музыковеды, завершено. Его продолжительность при игре составляет около 80 секунд — это меньше, чем у вальсов, написанных Шопеном в более ранние годы.

Фредерик Шопен родился в деревне Желязова-Воля неподалеку от Варшавы в 1810 году. Он проявил интерес к музыке в раннем возрасте, быстро став виртуозом игры на фортепиано. Уже в юности он прославился как исключительный исполнитель и талантливый композитор. Позже он также стал увлеченным педагогом. Композитор скончался в возрасте 39 лет в Париже. Он успел написать около 250 произведений.