Оливия Уайлд и Гаэль Гарсиа Берналь снимутся в психологическом триллере «Холм обезьян»

Американская актриса Оливия Уайлд («Трон: Наследие», «Вавилон») и мексиканский актер Гаэль Гарсиа Берналь («Сука любовь», «Письма к Джульетте») снимутся в психологическом триллере «Monkey Hill» («Холм обезьян»). Об этом написал Deadline.
Картину снимет Сара Адина Смит, известная по фильмам «Плохое сердце Бастера» и «Райские птицы», а также сериалам «В поисках Аляски» и «Уроки химии». Она написала сценарий фильма на основе рассказа Пола Теру.
Лента расскажет о наследнице, которую обвинили в мошенничестве и должностных преступлениях. От всеобщего внимания женщина скрылась вместе с мужем на роскошном курорте в священном индийском городе.
Там пара отвлекается от происходящего, занимаясь духовными практиками и ввязываясь во все новые сексуальные авантюры. За пределами отеля тем временем происходят гражданские беспорядки и разворачивается жуткий водный кризис.
Однажды герои решают покинуть ворота гостиницы, защищающие их от реальности. Этим действием они, согласно синопсису будущей картины, «пробуждают спящего гиганта судьбы».
Продюсерами фильма выступят Минетт Луи из The Population, Нил Копп, Винсент Савино и Аниш Савджани из filmscience, Джонако Донли, Фероз Аламир, Кристин Д’Суза Гелб, Кайл Джагер, Джулия Нельсон и сама Смит.
Создатели ленты называют ее «сексуальным и соблазнительным триллером». Когда начнутся его съемки, пока неясно. Дата премьеры картины также не определена.