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Deadline: Дэвид Финчер снимет англоязычный сериал по мотивам «Игры в кальмара» в 2025 году

Сегодня в 01:36
Кадр: Netflix

Американский режиссер Дэвид Финчер, известный по фильмам «Социальная сеть» и «Семь», снимет в 2025 году англоязычный сериал по мотивам корейского хита «Игра в кальмара». Об этом сообщил Deadline cо ссылкой на свои источники.

По информации издания, Финчер разрабатывает проект для стримингового сервиса Netflix. Будет ли сериал ремейком оригинала или представит другую историю во вселенной «Игры в кальмара», пока неясно. Когда он выйдет, также неизвестно.

Ранее интернет-портал The Playlist утверждал, что Финчер выпустит ремейк «Игры в кальмара». Сценаристом сериала источник называл Денниса Келли, автора «Матильды» и «Черного моря».

Netflix никак не прокомментировал слухи о будущем проекте и участии в нем Финчера. В конце 2023 года стрим-сервис выпустил реалити-шоу «Игра в кальмара: Вызов», вдохновленное «Игрой в кальмара».

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Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» вышел на Netflix 17 сентября 2021 года и стал мировым феноменом. За 28 дней сериал набрал более 1,65 млрд часов просмотра и достиг 111 млн аккаунтов, став первым сериалом Netflix, превысившим 100 млн пользователей на старте. Он остается самым просматриваемым сериалом за всю историю Netflix. Премьера второго сезона состоится в декабре 2024 года.

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