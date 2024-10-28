Deadline: Дэвид Финчер снимет англоязычный сериал по мотивам «Игры в кальмара» в 2025 году

Американский режиссер Дэвид Финчер, известный по фильмам «Социальная сеть» и «Семь», снимет в 2025 году англоязычный сериал по мотивам корейского хита «Игра в кальмара». Об этом сообщил Deadline cо ссылкой на свои источники.

По информации издания, Финчер разрабатывает проект для стримингового сервиса Netflix. Будет ли сериал ремейком оригинала или представит другую историю во вселенной «Игры в кальмара», пока неясно. Когда он выйдет, также неизвестно.

Ранее интернет-портал The Playlist утверждал, что Финчер выпустит ремейк «Игры в кальмара». Сценаристом сериала источник называл Денниса Келли, автора «Матильды» и «Черного моря».

Netflix никак не прокомментировал слухи о будущем проекте и участии в нем Финчера. В конце 2023 года стрим-сервис выпустил реалити-шоу «Игра в кальмара: Вызов», вдохновленное «Игрой в кальмара».