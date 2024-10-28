В Коми с фермы сбежал страус Вася. Его уже два дня ищут в местных лесах

В Коми с фермы в селе Пажга сбежал австралийский страус по кличке Вася. Его уже два дня ищут в местных лесах, рассказала «Газета.ру».

По информации хозяина птицы, местоположение Васи удалось выяснить. Но страуса пока не удалось поймать: его необходимо усыпить дротиком со снотворным, а ружье ветеринара с этим не справилось.

«Мы его нашли, он недалеко от фермы, в лесу. Просто мы его физически не можем поймать. <…> Ветеринар приезжал с ружьем, но ружье какое‑то слабенькое — не может пробить перо у страуса. Там надо чуть ли не в упор стрелять, а он так близко он не подпускает», — пояснил фермер Михаил.

Он поделился, что иногда оставляет страусов в уличном вольере на ночь. Недавно, как предполагает Михаил, Вася подрался с другим страусом, выбил заграждение и убежал. Возможно, птиц напугало какое‑то другое животное, добавил мужчина.

По словам Михаила, в лесу Васе ничего не угрожает. Страусы могут обходиться без еды вплоть до месяца, им требуется только вода. Тем не менее, если Васю не поймают в течение ночи, на помощь фермеру придет МЧС.

Хозяин Васи поделился, что поймать страуса без снотворного довольно сложно. Рост птицы составляет около двух метров. Вася, как отметил Михаил, уже однажды увернулся от сачка и пнул одного из своих ловцов.