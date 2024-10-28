Стилистка Оля Слово рассказала, что судилась со сталкером. Он поселился рядом с ней и угрожал убить

Стилистка Оля Слово рассказала в соцсетях, что в течение нескольких лет ее преследовал сталкер. Девушке пришлось подать на мужчину в суд — недавно он получил приговор.

Слово поделилась, что сперва незнакомец признавался ей в любви в инстаграме* и на странице во «ВКонтакте». Когда девушка его блокировала, он создавал новые профили и вновь продолжал досаждать ей.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Стилистка относилась к этим действиям спокойно, но вскоре мужчина начал угрожать ей смертью, раздобыл ее телефонный номер, стал звонить по ночам и, наконец, приехал на мероприятие с ее участием.

«Благо я узнала его с первой секунды и попросила охрану вывести. Мне было так страшно… Я боялась выйти из туалетной комнаты, а мой парень сел в „Сапсан“ и мигом примчался в город Петербург», — вспомнила Слово.

Затем сталкер выяснил, где живет девушка, и стал приходить к ее дому. Он также продолжил появляться на мероприятиях, которые стилистка посещала. После этого Слово обратилась в полицию и наняла телохранителя.

«Дальше уже терпеть было невозможно. Я боялась жить! Почему я воспринимала эти угрозы как реальные? Потому что для меня было очевидно — человек болен! И я оказалась права, ему поставили шизофрению», — отметила она.

Уже после подачи иска в полицию сталкер поселился рядом со Слово. По словам стилистки, преследование длилось около пяти лет. «Я хоть и сильный человек, но почти сломалась», — поделилась она.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Сталкера осудили по статье 119 УК РФ об угрозах убийством. Поскольку у мужчины обнаружили психиатрическое заболевание, его приговорили не к сроку в колонии, а к принудительному лечению в диспансере закрытого типа.

«Он там будет находиться до того момента, пока врачи не придут к выводу, что он здоров и не представляет опасности для окружающих», — пояснила Слово.

1 / 2 2 / 2

Девушка призналась, что ей было жалко сталкера и, пока тот не «пошел в оффлайн», она не хотела обращаться к правоохранителям, хотя мужчина и пугал ее. Стилистка отметила, что еще несколько лет назад увидела, что в соцсетях сталкер публиковал «сотни видео с расчлененными телами, демонами и фильмами ужасов».

«Меня воспитывали стойким человеком. Я всегда жила под лозунгом „быть выше этого“. Но такая стратегия работает до определенной грани», — подчеркнула Слово. Девушка заявила, что из‑за преследования никуда не могла пойти без перцового баллончика.

Она добавила, что в России «сталкеров крайне сложно привлечь к ответственности». «Невероятно сложно доказать, что угрозы, исходящие от человека — реальны», — пояснила она. По мнению Слово, приговор ее преследователю — «редчайший случай победы».