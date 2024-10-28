В Сыктывкаре мужчину оштрафовали на 300 тысяч рублей на призыв «посадить на кол» Геннадия Зюганова

Первый Западный окружной военный суд оштрафовал мужчину на 300 тыс. рублей за призыв «посадить на кол» политика Геннадия Зюганова. Об этом написала Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Дмитрия Борисевича признали виновным в преступлении по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ о публичных призывах к терроризму. По информации суда, летом 2022 года он, будучи в Сыктывкаре, написал в соцсети «ВКонтакте» пост с критикой Зюганова.

Суд посчитал, что в нем содержались «лингвистические и психологические признаки» призыва к «посягательству на жизнь государственного деятеля». Подсудимый с такой трактовкой его действий не согласился и вину не признал.

По словам мужчины, он выразил «личное субъективное мнение и негативное отношение к деятельности КПРФ и ее председателя» и преступного умысла не имел.

«Образное выражение „посадить на кол“ в его понимании означает „наказать“, при этом к посягательству на жизнь Зюганова Г.А. он не призывал», — пояснили в пресс-службе.