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В Сыктывкаре мужчину оштрафовали на 300 тысяч рублей на призыв «посадить на кол» Геннадия Зюганова

Сегодня в 21:22
Фото: Markus Spiske/Unsplash

Первый Западный окружной военный суд оштрафовал мужчину на 300 тыс. рублей за призыв «посадить на кол» политика Геннадия Зюганова. Об этом написала Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Дмитрия Борисевича признали виновным в преступлении по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ о публичных призывах к терроризму. По информации суда, летом 2022 года он, будучи в Сыктывкаре, написал в соцсети «ВКонтакте» пост с критикой Зюганова.

Суд посчитал, что в нем содержались «лингвистические и психологические признаки» призыва к «посягательству на жизнь государственного деятеля». Подсудимый с такой трактовкой его действий не согласился и вину не признал.

По словам мужчины, он выразил «личное субъективное мнение и негативное отношение к деятельности КПРФ и ее председателя» и преступного умысла не имел.

«Образное выражение „посадить на кол“ в его понимании означает „наказать“, при этом к посягательству на жизнь Зюганова Г.А. он не призывал», — пояснили в пресс-службе.

По данным суда, ранее Борисевича уже привлекали к ответственности за размещение в интернете экстремистских материалов. Теперь же ему запретили администрировать сайты и каналы в интернете в течение двух лет.

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