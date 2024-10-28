В Пермском крае школьник получил ранение в висок на уроке безопасности и защиты Родины

В селе Егва 15-летнему девятикласснику в висок попала пуля из пневматической винтовки на уроке основ безопасности и защиты Родины — так называется новый предмет, с 1 сентября 2024 года заменивший ОБЖ. Об произошедшем сообщило издание «Парма новости».

Как именно произошло ранение, неизвестно, однако по информации издания, учительницы в этот момент не было в спортзале, где проходил урок. По одной из версий, пуля отрикошетила от стены, по другой — попала в висок подростку напрямую после выстрела одноклассника.