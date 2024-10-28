В Пермском крае школьник получил ранение в висок на уроке безопасности и защиты Родины

В селе Егва 15-летнему девятикласснику в висок попала пуля из пневматической винтовки на уроке основ безопасности и защиты Родины — так называется новый предмет, с 1 сентября 2024 года заменивший ОБЖ. Об произошедшем сообщило издание «Парма новости».
Как именно произошло ранение, неизвестно, однако по информации издания, учительницы в этот момент не было в спортзале, где проходил урок. По одной из версий, пуля отрикошетила от стены, по другой — попала в висок подростку напрямую после выстрела одноклассника.
Школьника доставили в реанимацию, а затем отвезли на вертолете в Пермь. С того момента от находится в отделении нейрохирургии. Врачи смогли достать осколки раздробленной кости, но не саму пулю, потому что «она глубоко и добраться до нее сложно».
По словам родственников, у подростка «левая сторона работает частично», и он «учится ходить». Врачи допускают, что мальчику придется сталкиваться с различными ограничениями до конца жизни.
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