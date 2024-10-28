Режиссер «Скинемаринка» снимет хоррор для A24

Кайл Эдвард Болл, создатель микробюджетного ужастика 2023 года «Паранормальные явления. Скинамаринк», объединился с A24 для своего следующего фильма «The Land of Nod» («Земля Нод»), передает Variety.
Подробности сюжета пока держатся в секрете, но Болл выступит сценаристом и режиссером проекта, который будет выпущен студией по всему миру.
Продюсировать «Землю Нод» будут Рональд Бронштейн, Илай Буш и Джош Сафди с помощью своей новой компании Central Pictures, SpectreVision Лоуренса Ингли, Дэниела Ноа и Элайджи Вуда, а также Татьяна Бирс и Бруно Вернаски Берман.
Болл снял свой полнометражный дебют «Паранормальные явления. Скинамаринк» всего за 15 тыс. долларов. Фильм, объединивший в себе стиль Дэвида Линча и эстетику семейного кино 70-х, вышел в прокат в январе 2023 года и собрал более 2 млн долларов.