Колман Доминго появился в тизере триллера «Безумие»

На ютуб-канале Netflix опубликовали тизер сериала «Безумие», который выйдет на стриминговом сервисе 28 ноября. Главную роль в нем исполнил Колман Доминго, известный по фильмам «Сельма» и «Линкольн».
Актер сыграл Манси Дэниелса — политического консультанта, обвиненного в убийстве, которого он не совершал. Мужчина оказался единственным свидетелем преступления. Чтобы очистить свое имя и раскрыть заговор, он пускается в бега.
Создатели шоу утверждают, что Манси по ходу развития сюжета воссоединится со своей семьей, обретет неожиданных союзников и будет бороться с дезинформацией в эпоху постправды. В тизере же герой показан на грани паранойи.
Помимо Колмана в сериале снялись Марша Стефани Блейк, Габриелла Грэм, Джон Ортис, Тамсин Топольски, Таддеус Дж.Миксон, Деон Коул, Хэмиш Аллан-Хедли, Эннис Эсмер и Стивен МакКинли Хендерсон.
Создателем «Безумия» выступил Стивен Белбер. Он стал одним из исполнительных продюсеров шоу наряду с Ви Джей Бойдом, режиссером Клеманом Вирго, Питером Чернином, Дженно Топпингом и Кейтлин Дахилл.