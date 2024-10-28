В Тбилиси началась акция протеста против итогов парламентских выборов

В Тбилиси оппозиция начала митинг против итогов парламентских выборов перед зданием парламента. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.
По данным агентства, к акции на проспекте Руставели уже присоединилось несколько тысяч человек, и люди продолжают прибывать.
Как пишет Би-би-си, оппозиция потребовала проведения новых выборов в стране. На митинге выступил один из лидеров партии «Единство — Национальное движение» Георгий Вашадзе. Он выдвинул требование провести в стране новые выборы «под руководством международной избирательной администрации».
Также на акции выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили. «Вы не проиграли выборы. Они украли ваш голос и пытались украсть ваше будущее, но никто не имеет на это права, и вы никому этого не позволите», — процитировал Зурабишвили канал Mtavari.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По итогам подсчета правящая партия «Грузинская мечта», которую оппозиция называет пророссийской, набрала 54% голосов.
Оппозиция отказалась признавать итоги выборов. Глава «Единого национального движения» Тина Бокучава заявила, что ЦИК «выполнила грязный приказ Иванишвили» и назвала выборы «украденными». Лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия сказал, что его партия «выявила схему, по которой украли выборы», и обвинил «Грузинскую мечту» в «конституционном перевороте».