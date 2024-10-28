В Тбилиси началась акция протеста против итогов парламентских выборов

В Тбилиси оппозиция начала митинг против итогов парламентских выборов перед зданием парламента. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

По данным агентства, к акции на проспекте Руставели уже присоединилось несколько тысяч человек, и люди продолжают прибывать.

Как пишет Би-би-си, оппозиция потребовала проведения новых выборов в стране. На митинге выступил один из лидеров партии «Единство — Национальное движение» Георгий Вашадзе. Он выдвинул требование провести в стране новые выборы «под руководством международной избирательной администрации».

Также на акции выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили. «Вы не проиграли выборы. Они украли ваш голос и пытались украсть ваше будущее, но никто не имеет на это права, и вы никому этого не позволите», — процитировал Зурабишвили канал Mtavari.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По итогам подсчета правящая партия «Грузинская мечта», которую оппозиция называет пророссийской, набрала 54% голосов.