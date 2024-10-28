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В Лондоне похитили 22 тонны элитного сыра чеддер стоимостью почти 40 миллионов рублей

Сегодня в 19:24
Фото: Alexander Maasch/Unsplash

В Лондоне у компании Neal’s Yard Daily украли 22 тонны элитного сыра чеддер стоимостью 300 тысяч фунтов стерлингов, или почти 40 млн рублей. Об этом сообщило Associated Press.

Мошенники выдали себя за оптового дистрибьютора крупного французского ретейлера. Они похитили почти тысячу головок сыра Hafod Welsh Organic, Westcombe и Pitchfork в тканевой упаковке весом 10 и 24 килограмм.

«Высокая денежная стоимость этих сыров, вероятно, сделала их особой целью для воров», — отметили в компании. В данный момент детективы Скотленд-Ярда ищут разыскивают преступников.

Сыровары поделились, что на изготовление украденных сыров, удостоенных множества наград, уходит много сил. Продукт выдерживается от 12 до 18 месяцев. «Мы опустошены», — сказал директор Westcombe Dairy Том Кэлвер.

Продавцов сыра попросили были внимательными с поступающими к ним партиями продукта. В Neal’s Yard Daily подчеркнули, что выплатили необходимые суммы производителям сыров, но сама получили «значительный финансовый удар».

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