Адель призналась, что оглохла на одно ухо из‑за бактериальной инфекции

Британская певица Адель рассказала на концерте в Лас-Вегасе, что частично оглохла на одно ухо из‑за бактериальной инфекции. Об этом написал NME.

Артистка поделилась, что перенесла крайне неприятное воспаление в ухе. По словам певицы, оно оказалось более болезненным, чем роды. «Это самая болезненная вещь, которая когда‑либо случалась со мной», — подчеркнула Адель.

Певица пояснила, что подхватила редкую инфекцию в воде. Она, как рассказала Адель, «трудно поддается лечению». «Я несколько дней принимала не те антибиотики, но затем они дали мне те, которые начали работать», — отметила звезда.