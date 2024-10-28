Адель призналась, что оглохла на одно ухо из‑за бактериальной инфекции

Британская певица Адель рассказала на концерте в Лас-Вегасе, что частично оглохла на одно ухо из‑за бактериальной инфекции. Об этом написал NME.
Артистка поделилась, что перенесла крайне неприятное воспаление в ухе. По словам певицы, оно оказалось более болезненным, чем роды. «Это самая болезненная вещь, которая когда‑либо случалась со мной», — подчеркнула Адель.
Певица пояснила, что подхватила редкую инфекцию в воде. Она, как рассказала Адель, «трудно поддается лечению». «Я несколько дней принимала не те антибиотики, но затем они дали мне те, которые начали работать», — отметила звезда.
Адель призналась, что «несколько раз хотела отрезать себе ухо» — такой невыносимой была боль. Сейчас певица уже не страдает от боли, но по-прежнему плохо слышит.
Адель провела уже несколько шоу в театре «Колизей» в Лас-Вегасе. На одно из выступлений пришла канадская певица Селин Дион. Это так поразило Адель, что та разрыдалась прямо во время концерта.
В сентябре Адель объявила, что возьмет перерыв в музыкальной карьере после серии выступлений в Лас-Вегасе. Последнее шоу состоится 23 ноября.