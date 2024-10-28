Россиянке грозит до десяти лет по экстремистской статье за организацию закрытых гей-вечеринок

В Чите в организации деятельности экстремисткой организации обвинили 22-летнюю местную жительницу, которая устраивала вечеринки в закрытом гей-клубе. Об этом сообщает управление СК по Забайкальскому краю.

По версии следствия, в 2024 году обвиняемая вместе с другими людьми «организовали в городе Чите работу увеселительного заведения, с целью пропаганды идеологии» запрещенного в России движения ЛГБТ* и «увеличения его численности».

«Организаторы активно распространяли информацию о деятельности закрытого клуба в мессенджерах и социальных сетях, проводили мероприятия», ― говорится в пресс-релизе СК.

Девушке избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. По части 1 статьи 282.2 УК ей грозит от шести до десяти лет лишения свободы.

По информации «Чита.ру», речь идет о клубе «Джексон», который ранее назывался «Джексон». Клуб работал непублично, попасть в него можно было только по звонку и пройдя фейс-контроль.