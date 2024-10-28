Россиянке грозит до десяти лет по экстремистской статье за организацию закрытых гей-вечеринок

В Чите в организации деятельности экстремисткой организации обвинили 22-летнюю местную жительницу, которая устраивала вечеринки в закрытом гей-клубе. Об этом сообщает управление СК по Забайкальскому краю.
По версии следствия, в 2024 году обвиняемая вместе с другими людьми «организовали в городе Чите работу увеселительного заведения, с целью пропаганды идеологии» запрещенного в России движения ЛГБТ* и «увеличения его численности».
«Организаторы активно распространяли информацию о деятельности закрытого клуба в мессенджерах и социальных сетях, проводили мероприятия», ― говорится в пресс-релизе СК.
Девушке избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. По части 1 статьи 282.2 УК ей грозит от шести до десяти лет лишения свободы.
По информации «Чита.ру», речь идет о клубе «Джексон», который ранее назывался «Джексон». Клуб работал непублично, попасть в него можно было только по звонку и пройдя фейс-контроль.
26 октября полиция провела в клубе рейд, когда там проходило дрэг-шоу. Предположительно, в рейде участвовали представители ультраправого провластного движения «Русская община».
В ноябре 2023 года Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность в стране. Общественники отмечали, что решение ВС нарушает право на уважение свободы собраний и объединений, свободу мысли и слова, право на свободу убеждений и запрет на установление обязательной идеологии.
Психиатры предупреждали, что стигматизация ЛГБТ-сообщества может привести к рецидивам тревожно-депрессивных расстройств и других расстройств психики. Правозащитники прогнозировали, что вырастет число насильственных преступлений в отношении ЛГБТ-людей.
В марте 2024 года в России завели первое уголовное дело об «экстремистском движении ЛГБТ». В организации деятельности экстремистской организации обвинили руководство оренбургского клуба Pose, где выступали травести-артисты.
* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.