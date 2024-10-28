Энтони Хопкинс и Ума Турман вошли в актерский состав «Домработницы» Ричарда Эйра

Режиссер «Скандального дневника» и «Айрис» Ричард Эйр раскрыл актерский состав предстоящего фильма «Домработница» — интерпритации романа Дафны Дю Морье «Ребекка». Об этом рассказал Variety.
В картине сыграют номинантка на «Оскар» Ума Турман («Убить Билла», «Криминальное чтиво»), двукратный обладатель премии сэр Энтони Хопкинс («Отец», «Молчание ягнят») и Фиби Дайневор («Бриджертоны», «Честная игра»).
Сценарий напишет писательница Роуз Тремейн на основе ее собственного рассказа и готовящегося к выходу романа. Продюсерами проекта выступают Джулия Тейлор-Стенли и Кевин Лоудер.
Действие ленты разворачивается в мистическом, задумчивом и диком пейзаже на побережье Англии, где Дэнни (Турман) — экономка в историческом поместье Мандервиль-Холл овдовевшего лорда ДеВитерсу (Хопкинс) — становится объектом внимания молодой и красивой гостьи, писательницы Дафны Дю Морье (Дайневор).
«История Роуз Тремейн посвящена любви, страху, вымыслу, желанию, амбициям, смерти и наследию», — рассказал Эйр. «Мы с актерами держим в руках историю, столь же богатую и бурную, как и ландшафт, который она населяет, а Мандервиль-Холл хранит в своих исторических стенах секреты и эмоциональные интриги», — добавил режиссер.