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Эрик тен Хаг покинул пост тренера «Манчестер Юнайтед»

Сегодня в 17:31
Фото: Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

«Манчестер Юнайтед» отправил в отставку главного тренера команды Эрика тен Хага. Сообщение об этом появилось на официальном сайте футбольного клуба.

«Мы благодарны Эрику за все, что он сделал за время работы с нами, и желаем ему всего наилучшего в будущем», — гласит их заявление.

Новым временным главным тренером станет Рууд ван Нистелрой. Он будет руководить командой при поддержке нынешнего тренерского штаба, пока клуб не найдет постоянную замену Хагу.

Нидерландца назначили на эту должность в апреле 2022 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Английской футбольной лиги в сезоне 2022/23, а также Кубок Англии в сезоне 2023/24.

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