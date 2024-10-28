Эрик тен Хаг покинул пост тренера «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» отправил в отставку главного тренера команды Эрика тен Хага. Сообщение об этом появилось на официальном сайте футбольного клуба.

«Мы благодарны Эрику за все, что он сделал за время работы с нами, и желаем ему всего наилучшего в будущем», — гласит их заявление.