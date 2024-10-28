Китаянка впала в ступор и перестала есть после выговора от начальника

20-летняя китаянка впала в ступор, перестала есть, пить и самостоятельно двигаться, после того как начальник отчитал ее на работе. Об этом сообщает South China Morning Post.

15 октября женщина по имени Ли из провинции Хэнань в Центральном Китае внезапно перестала реагировать на окружающих, есть и пить. Выяснилось, что за месяц до этого она получила выговор от своего руководителя группы, что погрузило ее в депрессию.

Близким Ли приходилось напоминать ей, что нужно сходить в туалет, а, если они убирали из‑под ее головы подушку, голова девушки зависала в воздухе. Врач китаянки сравнил пациентку с деревянной фигурой. Он объяснил, что у Ли наблюдается кататонический ступор ― симптом депрессии.

Доктор отметил, что у пациентки был замкнутый характер, ей было трудно открыться окружающим, что в конечном итоге ухудшило ее состояние. Сообщается, что Ли осознала проблему и намерена впредь «более эффективно управлять своим настроением».

Кататонический ступор ― тяжелый и потенциально угрожающий жизни симптом. При нем человек становится неподвижным, заторможенным и теряет способность реагировать на внешние раздражители.