В Индии миллиардер оставил более 100 млн долларов своей собаке

Индийский бизнесмен Ратан Тата оставил большую часть своего состояния в 91 млн фунтов стерлингов (около 118 млн долларов) своей собаке Тито. Об этом сообщает Daily Mail.

В своем завещании промышленник попросил, чтобы питомец получал неограниченный уход и после его смерти. Тата скончался в начале октября в возрасте 86 лет.

Он не был женат, и у него не осталось детей. Согласно индийской традиции, он должен был оставить свое состояние сводным братьям. Однако он предпочел отдать большую часть средств в пользу любимой немецкой овчарки, дворецкого и повара.

По словам близкого друга Таты Сухела Сета, сумма, оставленная дворецкому и повару, которым уже за 50 и которые теперь заботятся о Тито, очень щедра. «Он сделал для них очень, очень щедрые пожертвования. Им больше никогда не придется работать, и о них будут очень хорошо заботиться.