Исследование: средний возраст бездомных на 19 лет меньше остальных россиян

В среднем бездомные люди умирают на 19 лет раньше, чем остальное население России. Об этом рассказали проекты «Ночлежка» и «Если быть точным» по результатам совместного исследования.

По их статистике, средняя продолжительность жизни бездомного в 2023 году — 54 года. Бездомные мужчины в среднем доживают до 51 года, а женщины — до 64 лет. Для обычных россиян этот возраст составляет 67 и 80 лет соотвественно.

Из доклада следует, что в 2023 году в России умерли 57,5 тысяч бездомных. Такими посчитали людей, в чьем медицинском свидетельстве о смерти не было адреса, а иногда и имени.

«Часто бездомные люди не доживают до пенсии. В 2023 году медианный возраст смерти бездомного — 54 года. Это на 19 лет раньше чем, у остальных людей. Самый значимый разрыв — в Краснодарском крае (26 лет), Астраханской области и Санкт-Петербурге (по 24 года)», — отметили авторы исследования.

Они уточнили, что бездомные гораздо чаще других умирают от внешних причин — ДТП, несчастных случаев, отравления алкоголем, убийств и самоубийств. Подобные причины встречаются в свидетельствах о смерти бездомных в 3,6 раза чаще, чем у остальных граждан РФ.