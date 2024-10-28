В Россию из Польши пытались ввезти 16,5 кг наркотиков под видом стирального порошка

Таможенники в Калининграде обнаружили 16,5 килограмма наркотиков в автомобиле из Польши. Об этом говорится на сайте ФТС.
Вещества были спрятаны в коробках из‑под стирального порошка. На них отреагировала служебная овчарка.
Экспертиза показала, что в пакетах 11 килограмм синтетических наркотиков катинонов (подкласс амфетаминов) и 5,5 килограмма гашиша. Их стоимость на черном рынке оценивается в 24 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Нарушителям грозит лишение свободы от 15 лет вплоть до пожизненного.
В сентябре балтийские таможенники задержали статую медведя в доспехах, которую местный предприниматель пытался вывезти в ОАЭ. Она сделана из различных частей животных, в том числе из шкуры бурого медведя, который находится под угрозой исчезновения.