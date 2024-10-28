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Коллекцию личных вещей и реквизита Лоренса Оливье продадут на аукционе в Лос-Анджелесе

Сегодня в 15:46

На лос-анджелесском аукционе Julien’s представят около 350 предметов реквизита, наград и личных вещей легендарного актера Лоренса Оливье, известного по фильмам «Марафонец», «Спартак» и «Леди Гамильтон».

Среди лотов, предоставленных аукционному дому наследниками артиста и его вдовой, 94-летней Джоан Плоурайт, — протезы носа и горба, а также резиновая перчатка, которыми Оливье пользовался на съемках «Ричарда III» 1955 года. Нос оценивают примерно в 2000 долларов.

На аукционе также выставят реквизит Оливье, который он носил во время своих шекспировских спектаклей — например, корону из «Короля Лира» 1983 года, за которого он получил «Эмми». Стоимость короны оценивается примерно в 1200 долларов.

Ведущий специалист по коллекции Julien’s Джайлз Мун назвал ее удивительной. «В ней так много сокровищ. Это одно из величайших удовольствий — представить ее публике. Она вызовет огромный интерес, потому что в основном неизвестна, что делает ее еще более захватывающей», — поделился он.

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