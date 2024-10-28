Bloomberg: в Европе 40 тыс. преждевременных смертей ежегодно связаны с влиянием газовых плит

В ЕС и Великобритании около 40 тыс. случаев преждевременной смерти связаны с воздействием диоксида азота, образующегося при сжигании газа для приготовления пищи в помещении. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование ученых из Университета Хауме I в Испании.