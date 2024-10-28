Bloomberg: в Европе 40 тыс. преждевременных смертей ежегодно связаны с влиянием газовых плит

В ЕС и Великобритании около 40 тыс. случаев преждевременной смерти связаны с воздействием диоксида азота, образующегося при сжигании газа для приготовления пищи в помещении. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование ученых из Университета Хауме I в Испании.
Около трети европейских домохозяйств используют газовые плиты. При приготовлении пищи они выделяют диоксид азота и твердые частицы, которые связаны с респираторными заболеваниями и преждевременной смертью.
Кроме этого, газовые плиты выделяют парниковые газы, такие как диоксид углерода, который способствует изменению климата. На долю домохозяйств приходится около 25% всех выбросов парниковых газов в ЕС.
«С точки зрения здоровья населения газовые плиты являются токсичными», — заявила одна из авторов исследования Хуана Мария Дельгадо-Саборит. В регионе природный газ также широко используется для отопления домов.
В исследовании подчеркивается, что самые серьезные проблемы с загрязнением домохозяйств вредными частицами наблюдаются в Великобритании, Румынии, Польше и Италии. «Это исследование должно послужить сигналом тревоги для лиц, принимающих решения, поскольку оно очень наглядно иллюстрирует влияние, которое газовые плиты могут оказывать на здоровье людей», — подчеркнул профессор наук об атмосфере в Университете Бирмингема Кристиан Пфранг.