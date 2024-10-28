В России экранизируют «Плутонию» Владимира Обручева

«Централ Партнершип» и Zoom Production разрабатывают экранизацию «Плутонии» Владимира Обручева. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости кинопроизводства».
Официально новость не подтверждается. Кто исполнит главные роли и займет кресло режиссера, неизвестно. Сценарий напишут Андрей Золотарев («Притяжение», трилогия «Лед») и Анатолий Шульев («Дар», «Из первых уст»). Премьера ожидается в конце 2026 года.
«Плутония» рассказывает о группе отважных российских путешественников, которые в начале XX века направляются в северные области для поиска неизвестной земли. На вновь открытом острове через отверстие, пробитое метеоритом в земной коре, они обнаруживают подземный мир.
Там источником света и тепла оказалось ядро Земли, которое исследователи назвали Плутоном в честь римского бога подземного мира. Местность этого мира населена доисторическими животными и примитивными людьми.
В России Обручева экранизировали лишь один раз, уточняет телеграм-канал. В 1973 году режиссеры Альберт Мкртчян и Леонид Попов сняли фильм «Земля Санникова», который тогда занял четвертое место в прокате.