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Жерар Депардье попросил отложить суд по делу о домогательствах из‑за проблем со здоровьем

Сегодня в 14:49
Фото: кадр из фильма «Тайна Сен-Тропе»/Canal+

Французский актер Жерар Депардье попросил отложить судебный процесс по делу о сексуализированном насилии, который должен начаться в Париже в понедельник, сославшись на состояние здоровья. Об этом рассказал Variety.

Адвокат Депардье Жереми Ассус сообщил французскому агентству AFP, что актер «очень болен, и, к сожалению, врачи запретили ему присутствовать на слушаниях». Юрист добавил, что Депардье «попросит перенести слушания на более поздний срок, чтобы он мог присутствовать».

Депардье обвиняется в двух предполагаемых случаях сексуализированного насилия на съемках фильма Жана Беккера «Зеленые ставни» в августе и сентябре 2021 года. Полиция взяла ветерана французского кино под стражу 29 апреля. Согласно обвинениям, Депардье грозит пять лет тюремного заключения и штраф в размере 75 тыс. евро.

В письме, направленном прокурору 23 февраля, Амели К., работавшая декоратором на съемках «Зеленых ставней», обвинила Депардье в сексуализированном насилии и домогательствах, совершенных 10 сентября 2021-го.

По ее словам, однажды, когда она проходила мимо актера, он схватил ее, притянул к себе, заслонил ногами и стал массировать ее талию, бедра и грудь, делая при этом непристойные замечания.

Амели добавила, что ей помогли двое коллег, в то время как Депардье покинул площадку в сопровождении своих телохранителей. После того как об инциденте сообщили руководителю съемочной группы, Депардье попросили извиниться перед Амели, но вместо этого он недружелюбно высказывался о ней в течение оставшейся части съемок.

«Истица объяснила, что ей потребовалось некоторое время, чтобы решиться подать жалобу, но она была шокирована, услышав по телевизору, что никакого инцидента во время съемок не было. Она добавила, что не только она подверглась сексуализированному насилию», — говорится в заявлении представителя прокуратуры Парижа.

В августе парижские прокуроры потребовали, чтобы Депардье предстал перед судом в связи с обвинениями в изнасиловании и сексуализированном насилии, выдвинутыми актрисой Шарлоттой Арну в 2018 году. По ее словам, она дважды подвергалась домогательствам со стороны Депардье в августе во время репетиций пьесы, которые проходили дома у актера.

В 2023 году еще 13 женщин обвинили Депардье в насилии и сексуализированных домогательствах, которые якобы произошли с 2004 по 2022 год на съемках 11 фильмов. После этого 50 деятелей культуры подписали открытое письмо в поддержку актера. Также в защиту Депардье высказался президент Франции Эмманюэль Макрон.

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