Инстасамка ведет переговоры, чтобы стать солисткой «Ленинграда»

Инстасамка ведет переговоры, чтобы стать солисткой группы «Ленинград». Об этом сообщил РБК представитель певицы.
Первым о том, что Инстасамка присоединится к «Ленинграду», сообщил Mash. По утверждению телеграм-канала, Сергей Шнуров уже провел переговоры с певицей и записал демку, а впереди у коллектива минимум один альбом.
Позже «СтарХит» со ссылкой на представителя группы и ее гитариста Дмитрия Гугучкина написал, что Шнуров ведет переговоры с Инстасамкой, чтобы сделать ее солисткой «Ленинграда».
«Да, мне известно, что Сергей Шнуров ведет переговоры по этому поводу, что‑то обсуждается с менеджментом Инстасамки. Но подробностей пока раскрыть не могу», — привел журнал слова Гугучкина.
Mash опубликовал монтажную версию совместного клипа артистов.
Последний студийный альбом — «Всякое» — «Ленинград» выпустили шесть лет назад, в апреле 2018 года. Шнуров называл пластинку, в которую вошли восемь треков общей продолжительостью 20 минут, скорее синглом и подарком ему на 45-летие.
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