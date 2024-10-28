Борис Вишневский покинет заксобрание Петербурга из‑за статуса иноагента

«С решением Минюста, объявившего меня „иностранным агентом“, я категорически не согласен. Понимая, что добиться справедливости и законности по политическим делам сегодня практически невозможно, оспариваю это решение в суде и продолжу это делать, защищая свое доброе имя и репутацию», ― написал Вишневский в своем телеграм-канале.