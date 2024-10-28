Борис Вишневский покинет заксобрание Петербурга из‑за статуса иноагента

Депутат Законодательного собрания Петербурга от «Яблока» Борис Вишневский* заявил, что вынужден сложить депутатские полномочия из‑за законодательства об иноагентах.
«С решением Минюста, объявившего меня „иностранным агентом“, я категорически не согласен. Понимая, что добиться справедливости и законности по политическим делам сегодня практически невозможно, оспариваю это решение в суде и продолжу это делать, защищая свое доброе имя и репутацию», ― написал Вишневский в своем телеграм-канале.
Он отметил, что фракция «Яблока» продолжит работу в петербургском заксе. Сам он сложит полномочия 30 октября.
Минюст внес Вишневского в иноагентский список 29 марта. Причиной назвали общение с иностранными СМИ и иноагентами, критику военной операции на Украине и «распространение недостоверной информации» о политике российских властей.
В мае Госдума приняла закон, которые запрещает людям, объявленным иноагентами, выставлять свою кандидатуру на выборах всех уровней и «замещать должности в органах публичной власти, в том числе выборные должности». Полномочия депутата или сенатора, внесенного в список иноагентов, прекращаются в течение 180 дней после вступления закона в силу. Владимир Путин подписал соответствующие поправки 15 мая.
* Борис Вишневский внесен Минюстом в реестр иноагентов.