Адель разрыдалась, когда увидела на своем концерте Селин Дион

Адель прервала свое выступление в театре «Колизей» в Лас-Вегасе, когда увидела среди зрителей свою любимую певицу Селин Дион.

На видео, которое стало вирусным в сети, видно, как Адель разрыдалась, заметив Дион в зрительном зале. Она крепко обняла канадскую певицу, а затем Дион поцеловала руку Адель, после чего отпустила ее и снова села на свое место.

Заплаканная Адель продолжила исполнять «When We Were Young», пока Дион успокаивали ее сыновья. В конце песни артистка сказала: «Поприветствуйте мисс Селин Дион». После этого легендарная певица встала под бурные аплодисменты публики.

«Это действительно было похоже на то, как будто она с гордостью передает ключи Адель. А когда Адель обняла ее, все почувствовали то же, что и она», — рассказал один из посетителей концерта.

Театр «Колизей» в Caesars Palace, где проходил не один концерт Адель, был изначально построен для дебютного выступления Дион в 2003 году.

В 2022 году Дион сообщила, что у нее диагностировали синдром мышечной скованности, или синдром жесткого человека. Из‑за него турне «Courage», намеченное на весну 2023-го, было перенесено на 2024-й, а затем и вовсе отменено.

Синдром жесткого человека — редкое неврологическое заболевание, которым страдает один из миллиона человек. Лекарства от болезни не существует, но недуг можно лечить с помощью инъекций специальных антител, противотревожных препаратов и мышечных релаксантов.

Ранее Селин рассказала в своих соцсетях, как болезнь влияет на ее жизнь. По словам певицы, из‑за спазмов у нее возникали трудности при ходьбе. Еще она не может полноценно пользоваться голосовыми связками, чтобы петь, как раньше. Сестра певицы поделилась, что та больше не контролирует свои мышцы.