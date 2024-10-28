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Адель разрыдалась, когда увидела на своем концерте Селин Дион

Сегодня в 12:52
Фото: Kevin Mazur/Getty Images

Адель прервала свое выступление в театре «Колизей» в Лас-Вегасе, когда увидела среди зрителей свою любимую певицу Селин Дион.

На видео, которое стало вирусным в сети, видно, как Адель разрыдалась, заметив Дион в зрительном зале. Она крепко обняла канадскую певицу, а затем Дион поцеловала руку Адель, после чего отпустила ее и снова села на свое место.

Заплаканная Адель продолжила исполнять «When We Were Young», пока Дион успокаивали ее сыновья. В конце песни артистка сказала: «Поприветствуйте мисс Селин Дион». После этого легендарная певица встала под бурные аплодисменты публики.

«Это действительно было похоже на то, как будто она с гордостью передает ключи Адель. А когда Адель обняла ее, все почувствовали то же, что и она», — рассказал один из посетителей концерта.

Театр «Колизей» в Caesars Palace, где проходил не один концерт Адель, был изначально построен для дебютного выступления Дион в 2003 году.

В 2022 году Дион сообщила, что у нее диагностировали синдром мышечной скованности, или синдром жесткого человека. Из‑за него турне «Courage», намеченное на весну 2023-го, было перенесено на 2024-й, а затем и вовсе отменено.

Синдром жесткого человека — редкое неврологическое заболевание, которым страдает один из миллиона человек. Лекарства от болезни не существует, но недуг можно лечить с помощью инъекций специальных антител, противотревожных препаратов и мышечных релаксантов.

Ранее Селин рассказала в своих соцсетях, как болезнь влияет на ее жизнь. По словам певицы, из‑за спазмов у нее возникали трудности при ходьбе. Еще она не может полноценно пользоваться голосовыми связками, чтобы петь, как раньше. Сестра певицы поделилась, что та больше не контролирует свои мышцы.

Недавно на стриминговом сервисе Prime Video вышел документальный фильм «Я: Селин Дион». В нем показали кадры борьбы певицы с недугом, в том числе — кадры, на которых она переживает сильный спазм.

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