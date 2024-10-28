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Найденная на парковке купюра принесла американцу 1 млн долларов

Сегодня в 12:09
Фото: Tsuji/Getty Images

Плотник из Северной Каролины Джерри Хикс нашел 20-долларовую купюру на парковке магазина у дома. Он потратил ее на лотерейный билет Extreme Cash ― и выиграл 1 млн долларов, сообщает CNN.

«В магазине не было лотерейного билета, который я хотел купить, поэтому я взял этот», — признался Хикс.

Для вручения награды его пригласили в штаб-квартиру North Carolina Education Lottery. Там ему предложили несколько вариантов получения приза ― сразу же забрать 600 тыс. долларов или в течение 20 лет каждый год получать по 50 тыс. долларов.

Американец выбрал первый вариант и после уплаты налогов получил на руки 429 007 долларов.

Хикс планирует потратить эти деньги, чтобы помочь своим детям и выйти на пенсию после 56 лет работы плотником. Но сперва он намерен отправиться в ресторан сети Golden Corral и «съесть все, что там есть».

В прошлом году американец выиграл вторую по величине сумму за всю историю лотерей в США ― 1,76 млрд долларов. Шанс вытянуть именно этот билет был очень невелик — 1 к 292 201 338. Победный билет мужчина купил в придорожном магазинчике в 100 километрах Лос-Анджелеса.

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