Колин Фаррелл пробежал марафон, чтобы собрать деньги для поддержки «людей-бабочек»

Колин Фаррелл принял участие в Дублинском марафоне в поддержку благотворительной организации Debra Ireland.

Актер преодолел расстояние до финишной черты чуть более чем за четыре часа. На протяжении нескольких последних километров он толкал перед собой коляску с давней подругой Эммой Фогарти, страдающей редким генетическим заболеванием — буллезным эпидермолизом, известным как «кожа бабочки».

Забег был приурочен к 40-летию девушки. Обычно люди с таким заболеванием не доживают до ее возраста. Буллезный эпидермолиз — неизлечимое и болезненное заболевание кожи, сопровождающееся волдырями.

При нем нет важнейших белков, необходимых для скрепления слоев кожи между собой. В результате незначительное трение, движение или травма эпидермиса приводит к его разрушению и разрыву. При более тяжелых формах заболевания продолжительность жизни варьируется от раннего младенчества до 35 лет.

«Эта пробежка — ничто по сравнению с той болью, которую ей приходится испытывать каждый день, хотя она этого не показывает. Для меня было большой честью видеть, как она ждала меня за 4 км до конца дистанции, каждый из которых представлял собой десятилетие ее жизни, чтобы пройти последний отрезок вместе. Я никогда этого не забуду», — сказал Фаррелл.

Благодаря мероприятию актеру и Фогарти удалось собрать 679 евро для национальной благотворительной организации, которая поддерживает людей, живущих с БЭ.