Колин Фаррелл пробежал марафон, чтобы собрать деньги для поддержки «людей-бабочек»

Колин Фаррелл принял участие в Дублинском марафоне в поддержку благотворительной организации Debra Ireland.
Актер преодолел расстояние до финишной черты чуть более чем за четыре часа. На протяжении нескольких последних километров он толкал перед собой коляску с давней подругой Эммой Фогарти, страдающей редким генетическим заболеванием — буллезным эпидермолизом, известным как «кожа бабочки».
Забег был приурочен к 40-летию девушки. Обычно люди с таким заболеванием не доживают до ее возраста. Буллезный эпидермолиз — неизлечимое и болезненное заболевание кожи, сопровождающееся волдырями.
При нем нет важнейших белков, необходимых для скрепления слоев кожи между собой. В результате незначительное трение, движение или травма эпидермиса приводит к его разрушению и разрыву. При более тяжелых формах заболевания продолжительность жизни варьируется от раннего младенчества до 35 лет.
«Эта пробежка — ничто по сравнению с той болью, которую ей приходится испытывать каждый день, хотя она этого не показывает. Для меня было большой честью видеть, как она ждала меня за 4 км до конца дистанции, каждый из которых представлял собой десятилетие ее жизни, чтобы пройти последний отрезок вместе. Я никогда этого не забуду», — сказал Фаррелл.
Благодаря мероприятию актеру и Фогарти удалось собрать 679 евро для национальной благотворительной организации, которая поддерживает людей, живущих с БЭ.
В прошлом месяце Фаррелл рассказывал о своем участии в забеге и значении Дублинского марафона в этом году: «Она буквально на 80% своего тела — открытая рана. Она легенда. Она не должна была дожить до такого возраста, как сейчас: ей 40 лет. Я собираюсь подтолкнуть ее на последних 4 км. Она волшебница, вот эта. Я знаю ее 16 лет, так что она мое оправдание, чтобы замедлиться на последних 2,5 милях».