Премьеру сериала «Преступление и наказание» вновь перенесли. Критики неоднозначно встретили проект

«Кинопоиск» по второй раз отложил премьеру сериала «Преступление и наказание» режиссера Владимира Мирзоева. Это современная адаптация романа Федора Достоевского с Иваном Янковским и Любовью Аксеновой, где действие перенесено в Петербург XXI века.

Изначально первые серии проекта должны были появиться в онлайн-кинотеатре 26 октября, в 22.00. Однако за несколько минут до назначенного времени премьеру сдвинули на сутки. Тогда в «Кинопоиске» объяснили это «техническими и операционными причинами» и пообещали сделать все возможное, «чтобы завтра сериал стартовал».

Однако на следующий день дату премьеры вновь отложили ― до 29 октября. В этот раз онлайн-кинотеатр не назвал причин, сказав лишь, что «Достоевский учит нас быть терпеливыми и следить за намеками вселенной и числами».

Первые реакции критиков на рабочий вариант сериала, который им скинули до премьеры, оказались неоднозначными.

Кинокритик Евгений Ткачев так описал ощущения от просмотра: «Снова горничная, нарядившись в платье госпожи, чуть ли не мастурбирует на семейном ложе. Снова хозяйка соблазняет служанку, но поскольку квир в стране под запретом, женщины целуются через черта (не спрашивайте!), который на „Кинопоиске“ указан как Тень. На заднем плане неприкаянно слоняется Родион Раскольников (Иван Янковский), будто бы пришедший в сериал из рекламы Azino 777. Театральная техника актеров на экране выглядит неуместно, если не сказать глупо, а горячечный абсурд — уныло, если не сказать кринжово».

По мнению критика онлайн-портала «Кино-театр.ру», как кино «Преступление и наказание» сделано довольно скудными средствами, а «излишне театральная манера актерского существования затрудняет восприятие». При этом издание отмечает «блистательный каст», а мир сериала называет «сновиденческим трипом».

Кинокритик «Газеты.ру» Паша Воронков считает, что адаптация «Преступления и наказания» получалась бестолковой, но «Янковский хороший».

«ВЧК-ОГПУ»* со ссылкой на неназванные источники пишет, что причина переноса ― реакция «нескольких высокопоставленных зрителей». Эти зрители, утверждает телеграм-канал, посетили предпремьерные показы и «были шокированы сценами в двух увиденных сериях».

«ВЧК-ОГПУ» приводит описание одной из сцен: «Голый Иван Янковский танцует на столе. Непонятные брызги крови летят на стену. Теперь уже полуголый Янковский карабкается на холм, на вершине которого танцуют мохнатые чудики. Пару кадров спустя дети качаются на качелях — с ними сидит труп. Все это повторяется несколько раз».

По словам «ВЧК-ОГПУ», в последние дни «Кинопоиск» перемонтирует эпизоды, в результате чего их хронометраж значительно сократится. Эта информация не проверена, «Афиша Daily» обратилась за комментарием к представителям онлайн-кинотеатра.