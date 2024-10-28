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Тимоте Шаламе неожиданно появился на конкурсе своих двойников в Нью-Йорке

Сегодня в 10:40

В нью-йоркском парке Вашингтон-сквер прошел конкурс двойников Тимоте Шаламе, организованный ютуб-блогером Энтони По.

За месяц он развесил по всем Вест-Виллидж «может быть, 50» плакатов с рекламой конкурса, в котором победителю обещалось 50 долларов. В итоге в парк пришли более 100 человек, включая самого Тимоте Шаламе.

Актер пробрался сквозь толпу, скрываясь за черной маской и бейсбольной кепкой, а затем подкрался к двойнику, позирующему для фотографий, после чего в парке раздались крики.

Шаламе подошел к 22-летнему Спенсеру ДеЛоренцо — одному из самых популярных двойников вечера. По словам участника конкурса, ему говорили, что он похож на Шаламе с тех пор, как тот сыграл свою звездную роль в фильме «Назови меня своим именем» в 2017 году.

«Через некоторое время мне это надоело, но я смирился», — сказал ДеЛоренцо, добавляя, что ему не терпится познакомиться с новыми людьми и денежный приз не так важен.

Победителем конкурса стал 21-летний Майлз Митчелл из Статен-Айленда, который нарядился в фиолетовый костюм Вилли Вонки и бросал конфеты в толпу: «Я взволнован и в то же время потрясен. Там было так много похожих на меня людей. Это было действительно непросто».

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