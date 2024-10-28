Рэйф Файнс раскрыл подробности сюжета «28 дней спустя»

Рэйф Файнс раскрыл некоторые детали фильма «28 лет спустя», премьера которого состоится 20 июня 2025 года.
«Британию уже 28 лет раздирает ужасная эпидемия: одичавшие зараженные нападают на уцелевших, которые держатся небольшими сообществами. В центре событий — молодой парень, который хочет найти врача, чтобы помочь своей умирающей матери.
Он ведет ее сквозь прекрасные пейзажи северной Англии, которые кишат зараженными. В конце концов мальчик находит доктора, который, как нам кажется, будет странным и чудаковатым, но он явно на стороне добра», — рассказал актер.
В грядущей ленте Файнс играет одну из главных ролей. В каст фильма также вернулся Киллиан Мерфи, он снялся в первом фильме трилогии, сыграв экс-велокурьера Джима, который выходит из комы и обнаруживает, что вирус опустошил Лондон. В актерский состав ленты еще вошли Аарон Тейлор-Джонсон и Джоди Комер.
Сценарий картины написали Алекс Гарленд и Дэнни Бойл. Последний выступил режиссером-постановщиком зомби-хоррора.
Фильм «28 дней спустя» вышел в 2002 году. С бюджетом 8 млн долларов картина собрала 84 млн в мировом прокате, став классикой жанра. В 2007 году вышел сиквел «28 недель спустя», срежиссированный Хуаном Карлосом Фреснадильо. Бойл и Гарленд практически не участвовали в работе над фильмом.