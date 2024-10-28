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Рэйф Файнс раскрыл подробности сюжета «28 дней спустя»

Сегодня в 08:59
Фото: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

Рэйф Файнс раскрыл некоторые детали фильма «28 лет спустя», премьера которого состоится 20 июня 2025 года.

«Британию уже 28 лет раздирает ужасная эпидемия: одичавшие зараженные нападают на уцелевших, которые держатся небольшими сообществами. В центре событий — молодой парень, который хочет найти врача, чтобы помочь своей умирающей матери.

Он ведет ее сквозь прекрасные пейзажи северной Англии, которые кишат зараженными. В конце концов мальчик находит доктора, который, как нам кажется, будет странным и чудаковатым, но он явно на стороне добра», — рассказал актер.

В грядущей ленте Файнс играет одну из главных ролей. В каст фильма также вернулся Киллиан Мерфи, он снялся в первом фильме трилогии, сыграв экс-велокурьера Джима, который выходит из комы и обнаруживает, что вирус опустошил Лондон. В актерский состав ленты еще вошли Аарон Тейлор-Джонсон и Джоди Комер.

Сценарий картины написали Алекс Гарленд и Дэнни Бойл. Последний выступил режиссером-постановщиком зомби-хоррора.

Фильм «28 дней спустя» вышел в 2002 году. С бюджетом 8 млн долларов картина собрала 84 млн в мировом прокате, став классикой жанра. В 2007 году вышел сиквел «28 недель спустя», срежиссированный Хуаном Карлосом Фреснадильо. Бойл и Гарленд практически не участвовали в работе над фильмом.

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