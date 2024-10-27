Талибы* запретили женщинам публично разговаривать с женщинами

Движение «Талибан»* в Афганистане запретило женщинам публично разговаривать не только с мужчинами, но и с другими женщинами. Об этом заявил министр добродетели Халид Ханафи, сообщает Bild.
Согласно заявлению Ханафи, взрослым женщинам запрещено позволять другим взрослым женщинам слышать свои голоса. Как отмечает Bild, это значит, что афганкам нельзя даже читать Коран вслух в присутствии других женщин.
Движение «Талибан» пришло к власти в Афганистане в 2021 году после вывода из страны американских войск. В Афганистане было приостановлено действие конституции и уголовного кодекса. Они были фактически заменены на фундаменталистскую интерпретацию законов шариата.
Талибы запретили женщинам получать образование, путешествовать без сопровождения мужчин, заниматься каким‑либо видом спорта, ввели смертную казнь за супружескую измену. Салоны красоты и женские приюты были вынуждены закрыться.
В сентябре талибы опубликовали новые законы о пороках и добродетелях, которые занимают 114 страниц и включают 35 статей. Документ запрещает женщинам петь и читать вслух на публике, объясняя это тем, что их голос интимен. Женщин также обязали закрывать лицо и тело в общественных местах и не смотреть на незнакомых мужчин, чтобы избежать соблазна.
* «Талибан» признан в России террористической организацией, его деятельность в стране запрещена.