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Чемодан подняли в стратосферу и сбросили вниз, чтобы проверить его прочность

Сегодня в 19:55
Фото: Samsonite/YouTube

«Маркетинговое космическое агентство» Sent Into Space сбросило чемодан с высоты в 40 тыс. метров, чтобы проверить его прочность. Об этом сообщает журнал Travel + Leisure.

Представители американского бренда Samsonite обратились к британскому агентству Sent Into Space, чтобы протестировать чемодан из коллекции Proxis весом два килограмма. К чемодану прикрепили камеру, которая зафиксировала его полет, а также устройство отслеживания высоты и атмосферных условий.

После подъема в стратосферу на высоту около 40 километров чемодан смог успешно спуститься благодаря самораскрывающейся парашютной системе. Он выдержал низкую температуру в стратосфере и приземлился на колеса без повреждений.

«Все наши изделия проходят серьезные испытания на прочность и устойчивость к разным условиям, поэтому не было никаких сомнений в том, что чемодан пройдет этот тест. Нас больше волновало то, что он не сможет вернуться обратно из космоса», ― отметил представитель Samsonite.

Он выразил надежду на сотрудничество с туристами, которые могли бы купить такой чемодан для полета в космос.

Sent Into Space специализируется на запуске разных предметов в стратосферу на высоту более 30 тысяч метров, чтобы проверить их прочность и устойчивость к экстремальным условиям. Граница, где начинается космос, условно устанавливается на высоте 100 километров над уровнем моря и называется линией Кармана.

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