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Рэпера Lil Durk арестовали по обвинению в заказном убийстве

Сегодня в 18:39
Фото: Prince Williams/Getty Images

В штате Флорида недалеко от международного аэропорта Майами был арестован американский рэпер Lil Durk (Дерк Бэнкс), лауреат «Грэмми». Его обвиняют в сговоре с целью убийства конкурента по рэп-музыке, сообщает The New York Times.

Согласно материалам дела, Lil Durk объявил вознаграждение за голову рэпера Quando Rondo (Тикьян Боуман). Так Lil Durk вместе с сообщниками хотел отомстить за убийство рэпера King Von, которого застрелили в Атланте в ноябре 2020 года.

King Von был участником хип-хоп-коллектива Only the Family (O.T.F.), основанного Lil Durk. На следующий день после его гибели сообщнику Тикьяна Боумана были предъявлены обвинения в убийстве, которые позже были сняты.

Сообщниками рэпера прокуроры называют пять человек, тоже связанных с Only The Family. Это Кавон Лондон Грант, Деандре Донтрелл Уилсон, Кит Джонс, Дэвид Брайан Линдси и Аса Хьюстон. Они арестованы в Чикаго и тоже вскоре предстанут перед судом в Лос-Анджелесе.

Согласно официальному обвинению, все шестеро сговорились «выследить и попытаться убить» Боумана. Потенциальным киллерам предлагали вознаграждение, включая прибыльные музыкальные возможности.

19 августа 2022 года в Калифорнии киллер открыл огонь по Тикьяну Боуману, выпустив в его автомобиль не менее 18 пуль. Хоть сам рэпер не пострадал, член его семьи был убит.

По мнению прокуроров, O.T.F. — это не только хип-хоп-коллектив, но и банда, которая занимается убийствами и нападениями «по указанию» Lil Durk, а ее члены идут на преступления, чтобы сохранить свой статус в коллективе.

Новость об аресте Lil Durk появилась за несколько недель до запланированного выпуска его нового альбома «Deep Thoughts». Ранее в этом году он выиграл премию Грэмми в категории «Лучшее мелодичное рэп-исполнение» за песню «All My Life» с участием J. Cole.

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