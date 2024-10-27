В Нижнем Новгороде муж зарезал сотрудницу МВД, которая жаловалась на него в полицию из‑за побоев

В Нижнем Новгороде задержали местного жителя по делу об убийстве супруги. Об этом сообщили в региональном управлении СК.
По версии следствия, 25 октября мужчина нанес своей жене ножевые ранения в грудную клетку, она скончалась на месте. После этого он закопал ее тело на берегу Оки. Задержанный показал следователям это место и рассказал, что поссорился с супругой из‑за «раздела имущества».
NewsNN со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Нижегородской области уточняет, что убита была майор полиции Ольга Молодченкова, которая проработала в этом ведомстве 20 лет.
Юрист Юлия Васильева, которая представляет интересы семьи погибшей, рассказала, что муж неоднократно избивал Молодченкову. Она направляла в полицию заявления о побоях и угрозах, однако коллеги женщины «даже ни разу не опросили» мужчину.
В последнем посте во «ВКонтакте», опубликованном 20 октября, полицейская писала о покупке велосипеда своему сыну, который работает курьером. Молодченкова заявила в этой публикации, что ее муж «засомневался в происхождении сына» и отказался давать ему свой велосипед. Женщина добавила, что супруг «умеет решать вопросы только кулаками и угрозами».