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В Нижнем Новгороде муж зарезал сотрудницу МВД, которая жаловалась на него в полицию из‑за побоев

Сегодня в 17:09
Фото: Ольга Молодченкова/VK

В Нижнем Новгороде задержали местного жителя по делу об убийстве супруги. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

По версии следствия, 25 октября мужчина нанес своей жене ножевые ранения в грудную клетку, она скончалась на месте. После этого он закопал ее тело на берегу Оки. Задержанный показал следователям это место и рассказал, что поссорился с супругой из‑за «раздела имущества».

NewsNN со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Нижегородской области уточняет, что убита была майор полиции Ольга Молодченкова, которая проработала в этом ведомстве 20 лет.

Юрист Юлия Васильева, которая представляет интересы семьи погибшей, рассказала, что муж неоднократно избивал Молодченкову. Она направляла в полицию заявления о побоях и угрозах, однако коллеги женщины «даже ни разу не опросили» мужчину.

В последнем посте во «ВКонтакте», опубликованном 20 октября, полицейская писала о покупке велосипеда своему сыну, который работает курьером. Молодченкова заявила в этой публикации, что ее муж «засомневался в происхождении сына» и отказался давать ему свой велосипед. Женщина добавила, что супруг «умеет решать вопросы только кулаками и угрозами».

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