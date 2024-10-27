В Нижнем Новгороде муж зарезал сотрудницу МВД, которая жаловалась на него в полицию из‑за побоев

В Нижнем Новгороде задержали местного жителя по делу об убийстве супруги. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

По версии следствия, 25 октября мужчина нанес своей жене ножевые ранения в грудную клетку, она скончалась на месте. После этого он закопал ее тело на берегу Оки. Задержанный показал следователям это место и рассказал, что поссорился с супругой из‑за «раздела имущества».